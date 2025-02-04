Суд вынесет обвинение полковникам ВСУ, причастным к атакам на аэродромы ВС РФ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Причастные к террористическим атакам по аэродромам ВС РФ командир 383 бригады беспилотников воздушных сил ВСУ полковник Андрея Дзяния и старший штурман бригады полковник Сергей Бурденюк не будут присутствовать на суде.