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Суд вынесет обвинение полковникам ВСУ, причастным к атакам на аэродромы ВС РФ

Суд вынесет обвинение полковникам ВСУ, причастным к атакам на аэродромы ВС РФ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Причастные к террористическим атакам по аэродромам ВС РФ командир 383 бригады беспилотников воздушных сил ВСУ полковник Андрея Дзяния и старший штурман бригады полковник Сергей Бурденюк не будут присутствовать на суде.

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