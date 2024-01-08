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Туристический маршрут «Зелёная линия» с аудиогидом появился в Чите

Туристический маршрут «Зелёная линия» с аудиогидом появился в Чите

Исторический экскурсионный маршрут «Зелёная линия: от столицы к истокам» открыли в центре Читы.Маршрут проходит через исторические кварталы краевой столицы, аудиогид рассказывает о известных людях читинского прошлого, развитии города и его архитектуре, сообщается на сайте «Культура75».

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