Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Киркорову и ему подобной «элите» снова «открыли не ту дверь»?

Киркорову и ему подобной «элите» снова «открыли не ту дверь»?

Театр-кабаре «Crave» в самом центре Москвы. Китай-город. Здесь, в то время, когда от обстрелов гибнут люди, когда наши бойцы, не жалея своей жизни бьются с поднявшей голову украино-бандеровской нечистью, снова засветились господа Киркоров и иже с ним.

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