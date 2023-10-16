Особенности коридора затмений 2023, чья жизнь кардинально изменится в этот период Алёна Юрьева Когда звезды выстраиваются в особом порядке, наш мир пронизывают потоки энергии, которые могут кардинально изменить ход событий.
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