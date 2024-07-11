Совершенство в кадрах: фотопроект «35 квадратных миллиметра» представили во Владивостоке

Фотография за два столетия своего существования стала неотъемлемой частью нашей жизни. Если в самом начале это было доступно лишь единицам, то сейчас она в буквальном смысле вошла в каждый дом, в каждую семью.
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