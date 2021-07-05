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Теневую сторону запрета на продажу алкоголя обсудили в Ставрополье

Теневую сторону запрета на продажу алкоголя обсудили в Ставрополье

Торгово-промышленная палата Ставропольского края провела заседание, в рамках которого курирующие ведомства, представители бизнеса и общественности, а также специалисты обсудили проблемы регулирования сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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