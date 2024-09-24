Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге

В социальных медиа сообщается, что двое мужчин на детской площадке избили 15-летнего подростка. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст.
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