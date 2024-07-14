В КФУ после капремонта открыли общежитие №4

В Казани после капитального ремонта открыли общежитие №4 Казанского федерального университета. Об этом сообщили в пресс-службе Здание восстановили после пожара, произошедшего осенью 2023 года из-за короткого замыкания.
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