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Татар-информ

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Минниханов назвал главные направления развития туризма в Татарстане

В Татарстане ежегодно благоустраиваются более 4 тыс. объектов. Среди них и туристические объекты. Уже завершены работы в Камском Устье и на Голубых озерах, запущен проект «Волжская тропа», а также в разных районах открылись множество глэмпингов.

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