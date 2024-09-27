Минниханов назвал главные направления развития туризма в Татарстане

В Татарстане ежегодно благоустраиваются более 4 тыс. объектов. Среди них и туристические объекты. Уже завершены работы в Камском Устье и на Голубых озерах, запущен проект «Волжская тропа», а также в разных районах открылись множество глэмпингов.