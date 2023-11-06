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Жительницу Златоуста запугали, что у её дочери будут проблемы при родах

Жительницу Златоуста запугали, что у её дочери будут проблемы при родах

Женщина отдала неизвестному 200 тысяч рублей.73-летней жительнице Златоуста (Челябинская область) позвонил неизвестный и сообщил, что у её дочери будут трудности с беременностью, но всё можно исправить с помощью денег.

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