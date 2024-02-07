Перезапуск «Мира юрского периода» от режиссера «Дэдпула 2» и «Быстрее пули» покажут через полтора годаДве недели назад стало известно, что сценарист Дэвид Кепп («Парк юрского периода», «Миссия невыполнима», «Человек-Паук») перезапустит для Universal «Мир юрского периода».