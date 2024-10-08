Зачистка российского шоубизнеса: «Чёрные списки» запрещенных артистов — это только начало

Владимир Алтайцев

Вот и вскрыла провокаторскую харю агент влияния от бандеровни ГЕйче , манька г7олубая- для таких как она наиймиты ЦИПСО такие вот публикашечки и вбрасывают в рунет, что бы она потом могла раскол устраивать и набросы на власть во время идущей СВО!...))