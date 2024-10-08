Кремль официально опроверг свое причастие к составлению каких-либо «черных списков» якобы запрещенных в России из-за своего негативного отношения к СВО артистов.
Зачистка российского шоубизнеса: «Чёрные списки» запрещенных артистов — это только начало
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Владимир Алтайцев
Рано радуешься, мразь нацистская.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Ты всё кукарекаешь , петух кастрированный? Докукарекался,, мразь вонючаая? Жаль, что не сдох ещё.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Вот и вскрыла провокаторскую харю агент влияния от бандеровни ГЕйче , манька г7олубая- для таких как она наиймиты ЦИПСО такие вот публикашечки и вбрасывают в рунет, что бы она потом могла раскол устраивать и набросы на власть во время идущей СВО!...))
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4 час.
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