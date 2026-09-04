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«История длиной в 11 лет»: Пользователи соцсетей поддержали первоклашку из Актау

«История длиной в 11 лет»: Пользователи соцсетей поддержали первоклашку из Актау

Ерасылу из Актау всего 6 лет, и в этом году он пошел в первый класс. После одного из учебных дней мальчик вернулся домой и высказал родителям все, что он думает о школе, передает inAktau.

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