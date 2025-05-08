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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор Lacoste: «Джокович хочет играть как минимум до Олимпиады-2028»

Гендиректор Lacoste: «Джокович хочет играть как минимум до Олимпиады-2028»

Джокович перешел к Lacoste в 2017-м, а в 2021-м продлил контракт на четыре года. «Новак хочет играть как минимум до Олимпиады в Лос-Анджелесе.

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