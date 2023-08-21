«Авангард» выменял Николишина у «Амура» на Спиценко и Фесенко

Омский клуб обменял в хабаровскую команду защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко на форварда Ивана Николишина.
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