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«Авангард» выменял Николишина у «Амура» на Спиценко и Фесенко

Омский клуб обменял в хабаровскую команду защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко на форварда Ивана Николишина.

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