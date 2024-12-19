Машинист грузового поезда задержан после аварии под Мурманском

Следователи задержали машиниста грузового поезда и его помощника после аварии под Мурманском. Задержанные подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели двух человек (часть 3 статьи 263 УК РФ).