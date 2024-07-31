Стало известно, сколько автомобилей отозвали в России в этом году

Некоторые ушедшие из России автобренды не бросают своих клиентов и продолжают отзывать автомобили. Так, сейчас в стране идет отзыв Toyota и Bentley, рассказал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.
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