Стало известно, сколько автомобилей отозвали в России в этом году

Некоторые ушедшие из России автобренды не бросают своих клиентов и продолжают отзывать автомобили. Так, сейчас в стране идет отзыв Toyota и Bentley, рассказал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.