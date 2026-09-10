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Академик Онищенко объяснил, чем опасен новый штамм туберкулеза

Академик Онищенко объяснил, чем опасен новый штамм туберкулеза

По словам врача, устойчивность штамма EurA1.1. к антибиотикам — явление неуникальное. Зачастую так происходит из-за несоблюдения правил терапии.

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