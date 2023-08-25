Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Взвешивание перед UFC Fight Night 225: Холлоуэй и Корейский Зомби показали одинаковый вес, Смит тяжелее Спэнна

В Каланге (Сингапур) завершилась церемония взвешивания перед UFC Fight Night 225. В главном событии турнира пройдет поединок в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Корейским Зомби.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх