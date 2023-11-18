Трамп указал на растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином

По мнению экс-главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, нынешний президент страны Джо Байден выглядел растерянным во время встречи в Сан-Франциско с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
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