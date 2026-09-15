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Поляки захотели сразу две БМП разных типов

Поляки захотели сразу две БМП разных типов

Польские военные всерьёз вознамерились получить сразу два типа боевых машин пехоты. Первый — лёгкая плавающая БМП Borsuk, а второй — сделанная по программе Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP) тяжёлая машина Ratel («Медоед»).

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