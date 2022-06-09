В подмосковном Дмитрове полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию, организованную в строительной бытовке

В подмосковном Дмитрове полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию, организованную в строительной бытовке

Сотрудники полиции УМВД России по Дмитровскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей Ставропольского края 31 и 33 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

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