В подмосковном Дмитрове полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию, организованную в строительной бытовке

Сотрудники полиции УМВД России по Дмитровскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей Ставропольского края 31 и 33 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
Популярные статьи
- Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции
- Российские военнослужащие организовали раздачу гуманитарной помощи жителям освобожденного Красного Лимана
- В Рязани полицейские задержали предполагаемых участников организованного преступного сообщества наркодилеров
Свежие комментарии