В РФ могут учредить премию за решение математических «задач тысячелетия»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение по итогам стратегической сессии, посвященной развитию искусственного интеллекта, о рассмотрении вопроса учреждения в России премии за решение математических «задач тысячелетия».
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