Бойцы ВС РФ нанесли удар по наемникам ВСУ под Харьковом

Бойцы подразделений группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике иностранного легиона и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии