Страна и люди
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Страна и люди

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Бойцы ВС РФ нанесли удар по наемникам ВСУ под Харьковом

Бойцы ВС РФ нанесли удар по наемникам ВСУ под Харьковом

Бойцы подразделений группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике иностранного легиона и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области.

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