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Трамп призвал прекратить убийства на почве антисемитизма

Трамп призвал прекратить убийства на почве антисемитизма

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости немедленного прекращения «основанных на антисемитизме» убийств после инцидента с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Трампу остаётся остановить убийство евреями палестинцев , что бы евреев не убивали в странах где они живут. РВСН.
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16 час.
Владимир Алтайцев
Неприятие  евреев  это юдофобия. А  антисемитизм  это неприятие  арабов, коптов, эфи опов, ненависть  к ним. И  это надо  знать.
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10 час.
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