Трамп призвал прекратить убийства на почве антисемитизма

Трампу остаётся остановить убийство евреями палестинцев , что бы евреев не убивали в странах где они живут. РВСН.

Владимир Алтайцев

Неприятие евреев это юдофобия. А антисемитизм это неприятие арабов, коптов, эфи опов, ненависть к ним. И это надо знать.