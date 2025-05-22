Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости немедленного прекращения «основанных на антисемитизме» убийств после инцидента с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне.
Трамп призвал прекратить убийства на почве антисемитизма
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Трампу остаётся остановить убийство евреями палестинцев , что бы евреев не убивали в странах где они живут. РВСН.
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16 час.
Владимир Алтайцев
Неприятие евреев это юдофобия. А антисемитизм это неприятие арабов, коптов, эфи опов, ненависть к ним. И это надо знать.
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10 час.
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