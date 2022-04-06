Песков о поставках российского газа: «мир гораздо шире Запада»

Федеральное агентство новостей Россия сможет переориентировать поставки голубого топлива в другие страны, если западные государства введут эмбарго, заявил в интервью французскому телеканалу LCI официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Федеральное агентство новостей Россия сможет переориентировать поставки голубого топлива в другие страны, если западные государства введут эмбарго, заявил в интервью французскому телеканалу LCI официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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