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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» заключила пробный контракт с Егором Бабенко

«Сибирь» объявила о заключении пробного контракта с 29-летним нападающим Егором Бабенко. Прошлый сезон форвард провел в «Рубине».

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