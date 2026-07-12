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Где в России делают бензин и как быстро можно восстановить его производство?

Перечислим некоторые из крупнейших российских НПЗ:  «Роснефть»: Ангарская НХК (Иркутская область), Ачинский НПЗ (Красноярский край), Комсомольский НПЗ (Хабаровский край), Куйбышевский НПЗ (Самарская область), Новокуйбышевский НПЗ (Самарская ….

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