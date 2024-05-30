В Иванове дан старт летнему профильному лагерю с дневным пребыванием «Вектор» 30 мая на базе Гимназии № 32 открылся ежегодный профильный лагерь дневного пребывания военно-патриотической направленности «Вектор»Организатором лагеря выступает комитет молодежной политики, физической культуры и спорта при поддержке городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи Основной уклон в программе лагеря в текущем году сделан на профилактические и интерактивные мероприятия, мастер-классы, открытые тренировки по военно-прикладным дисциплинам и различным видам спорта в целях вызвать интерес у несовершеннолетних к альтернативным формам досуга и занятости.