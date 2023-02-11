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Джейсон Тейтум набрал 41 очко в победном матче с «Шарлотт»

Джейсон Тейтум набрал 41 очко в победном матче с «Шарлотт»

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум помог команде добиться победы в матче с «Шарлотт» (127:116). Тейтум набрал 41 очко (13 из 21 с игры), 4 подбора, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота за 37 минут.

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