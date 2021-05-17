Дождь и отсутствие ливнёвок превратили улицы Севастополя в бурные реки

Например, в районе автовокзала кое-где потоки воды доходили пешеходам по щиколоткуУтренний ливень и отсутствие в нашем городе нормально функционирующей системы ливневой канализации в очередной раз превратили улицы Севастополя в настоящие реки.
Например, в районе автовокзала кое-где потоки воды доходили пешеходам по щиколоткуУтренний ливень и отсутствие в нашем городе нормально функционирующей системы ливневой канализации в очередной раз превратили улицы Севастополя в настоящие реки.
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