Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании уголовного дела о противоправных действиях мужчины в отношении ребенка в Воронежской области

Следственными органами СУ СК России по Воронежской области расследуется уголовное дело по факту совершения мужчиной противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в селе Новоподклетном Рамонского района (ст.
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