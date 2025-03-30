Ушла легенда брянского хоккея Александр Воронин

В 1974 году судьба привела его в Брянск, где он стал ключевым игроком местной «Десны». Семь сезонов подряд он надежно защищал ворота команды, многократно становился чемпионом Брянской области и обладателем регионального Кубка.
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