Avia.pro - СМИ В наши дни, когда шутки о мигрантах в России приобретают совершенно новые оттенки, становится сложно понять, где заканчивается юмор и начинается настоящая тревога.
«Дайте нам гражданство, и мы восстанем!»: Они готовы это реально сделать и говорят в открытую
Комментарии
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tsan tsan
Не власти доиграются, а народ.
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5 час.
Евгений
Общество начинает задумываться??? Да общество во все горло орёт уже несколько лет, проклиная тварей которые завозят эшелонами мигрантов в страну. Это именно общество расхлёбывает все ништяки на улицах от общения с носителями древних культур. И только гниды наверху, которые тупят, делая вид, что принять законы это так трудно и не всё так просто, постоянно тормозят здравые проекты и стараются протащить свои, ещё более предательские по отношению к своему народу.
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Наши ли?
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1 час.
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