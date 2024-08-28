Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Дайте нам гражданство, и мы восстанем!»: Они готовы это реально сделать и говорят в открытую

Avia.pro - СМИ В наши дни, когда шутки о мигрантах в России приобретают совершенно новые оттенки, становится сложно понять, где заканчивается юмор и начинается настоящая тревога.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Не власти доиграются, а народ.
Ответить
5 час.
Евгений
Общество начинает задумываться??? Да общество во все горло орёт уже несколько лет, проклиная тварей которые завозят эшелонами мигрантов в страну. Это именно общество расхлёбывает все ништяки на улицах от общения с носителями древних культур. И только гниды наверху, которые тупят, делая вид, что принять законы это так трудно и не всё так просто, постоянно тормозят здравые проекты и стараются протащить свои, ещё более предательские по отношению к своему народу.
Ответить
3 час.
вд
валерий двойнишников
Наши ли?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх