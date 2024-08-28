«Дайте нам гражданство, и мы восстанем!»: Они готовы это реально сделать и говорят в открытую

Евгений

Общество начинает задумываться??? Да общество во все горло орёт уже несколько лет, проклиная тварей которые завозят эшелонами мигрантов в страну. Это именно общество расхлёбывает все ништяки на улицах от общения с носителями древних культур. И только гниды наверху, которые тупят, делая вид, что принять законы это так трудно и не всё так просто, постоянно тормозят здравые проекты и стараются протащить свои, ещё более предательские по отношению к своему народу.