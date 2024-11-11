Влах: восстановление отношений Молдавии с РФ невозможно из-за Санду

Восстановление отношений между Молдавией и Россией невозможно, пока у власти в Кишиневе находится президент Майя Санду, заявила экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах.
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