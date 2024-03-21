Всего 5 %: Крыму одобрили 3,2 млрд рублей на компенсацию ущерба после «шторма века»

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта, ФедералПресс. Правительство России утвердило сумму компенсации для республиканского бюджета Крыма за выплаты, которые местные чиновники сделали пострадавшим от «шторма века» – это лишь около 5 % от всего объема средств, что просили крымские госслужащие.