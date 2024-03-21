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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Всего 5 %: Крыму одобрили 3,2 млрд рублей на компенсацию ущерба после «шторма века»

Всего 5 %: Крыму одобрили 3,2 млрд рублей на компенсацию ущерба после «шторма века»

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта, ФедералПресс. Правительство России утвердило сумму компенсации для республиканского бюджета Крыма за выплаты, которые местные чиновники сделали пострадавшим от «шторма века» – это лишь около 5 % от всего объема средств, что просили крымские госслужащие.

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