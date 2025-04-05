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Царьград

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Минобороны: ПВО сбили 49 беспилотников ВСУ за ночь над регионами России

Минобороны: ПВО сбили 49 беспилотников ВСУ за ночь над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 49 беспилотников (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами нашей страны.

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