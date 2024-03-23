Светлов о «Динамо»: «0-4 – перебор. «Трактор» брал командным хоккеем, у бело-голубых была поляризация. Двумя тройками не победишь, первого вратаря нет»

Московский клуб завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина во 2-м раунде. – Ваш свитер с номером 14 висит под сводами «динамовской» арены, но даже на этот счет родной клуб не наиграл – «баранка» 0-4.
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