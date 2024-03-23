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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Светлов о «Динамо»: «0-4 – перебор. «Трактор» брал командным хоккеем, у бело-голубых была поляризация. Двумя тройками не победишь, первого вратаря нет»

Московский клуб завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина во 2-м раунде.  – Ваш свитер с номером 14 висит под сводами «динамовской» арены, но даже на этот счет родной клуб не наиграл – «баранка» 0-4.

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