.Жертвы чёрного октября: новые свидетельства К 30-летию трагедии

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да, это  был  фашистский  переворот. К власти пришли подонки, хапуги, рвачи, лакеи Запада, Сейчас их многих уже нет у власти, но остались их последыши. Именно потому и  не прижимают  они  свою единомышленницу Ахуеджакову, вопившей  истошно виесте  с подонком Окуджавой: - &quot; Добейте  гадинув&quot;.
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