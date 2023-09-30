.Жертвы чёрного октября: новые свидетельства К 30-летию трагедии

Владимир Алтайцев

Да, это был фашистский переворот. К власти пришли подонки, хапуги, рвачи, лакеи Запада, Сейчас их многих уже нет у власти, но остались их последыши. Именно потому и не прижимают они свою единомышленницу Ахуеджакову, вопившей истошно виесте с подонком Окуджавой: - " Добейте гадинув".