«Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную» (Пс.
.Жертвы чёрного октября: новые свидетельства К 30-летию трагедии
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да, это был фашистский переворот. К власти пришли подонки, хапуги, рвачи, лакеи Запада, Сейчас их многих уже нет у власти, но остались их последыши. Именно потому и не прижимают они свою единомышленницу Ахуеджакову, вопившей истошно виесте с подонком Окуджавой: - " Добейте гадинув".
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