TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    то же, что в Курильских островах: шельф и 200 мильная зона ..Что полезного ест...
  • Tanya Brodchev
    Mercedes-AMG G63 2025. Легендарный «гелик»-Крутяк из крутых!Mercedes-AMG G63,...
  • Александр Лагуткин
    Какой тренд!?  Ну, пошутил человек чтобы  дебилов выявить.   А их оказалось так много!Самое дорогое иск...

Пес отвернул камеру и стал красть еду, но в доме оказался предатель. Видео

Пес отвернул камеру и стал красть еду, но в доме оказался предатель. Видео

Когда ваш четвероногий друг начинает вести себя как герой шпионских фильмов, пора задуматься: а не снимают ли у вас дома секретное продолжение «Миссии невыполнима»? Именно так выглядит история, где собака блестяще выстраивает коварный план по краже еды, а кот внезапно превращается в агента ФБР — притом оба попадают на видео.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Хитрюги, и с камерами умеют обращаться.
Ответить
14 час.
Элеонора Коган
Но ничего, пёсик поужинает вместе с котиком.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх