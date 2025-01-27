Пес отвернул камеру и стал красть еду, но в доме оказался предатель. Видео

Когда ваш четвероногий друг начинает вести себя как герой шпионских фильмов, пора задуматься: а не снимают ли у вас дома секретное продолжение «Миссии невыполнима»? Именно так выглядит история, где собака блестяще выстраивает коварный план по краже еды, а кот внезапно превращается в агента ФБР — притом оба попадают на видео.