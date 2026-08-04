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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Акрон» проиграл 3 матча подряд на старте сезона с общим счетом 1:11. Сегодня – 0:4 от «Ростова» в Кубке

«Акрон» проиграл третий матч подряд со старта нынешнего сезона. Команда тренера Срджана Благоевича уступила « Ростову » (0:4) на домашнем стадионе в матче 1-го тура FONBET Кубка России.

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