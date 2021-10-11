В Ленобласти развернули 209 дополнительных ковид-коек

Дополнительные места для пациентов с коронавирусом оборудовали в Тосненской больнице. Накануне, 11 октября, оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Ленинградской области сообщил о расширении коечного фонда в регионе.
Дополнительные места для пациентов с коронавирусом оборудовали в Тосненской больнице. Накануне, 11 октября, оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Ленинградской области сообщил о расширении коечного фонда в регионе.
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