Семейство бездомных котят поочерёдно выпали из несущегося на оживленной дороге автомобиля во Владивостоке

Семейство котят вылетело из машины, когда та неслась по оживленной дороге. Свидетелем этого опасного происшествия стал местный житель, который ехал следом за «пристанищем» бездомных животных, сообщает PRIMPRESS.
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