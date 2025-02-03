Фицо: Словакия и ЕК ведут работу по организации поставок газа из Азербайджана

АндрейБорков

А каким образом и по каким трубам газ из Азербайджана будет поставляться гейропейским геям в Гей-Ро-пу? Неужели через территорию РФ? Очень может быть и такое, "достояние народное" то есть "Газпром", предоставит свои трубы и будет иметь плату за транзит газа, а Гей-Ро-па будет производить ОРУЖИЕ и поставлять его на УкРуину. СВО будет продолжаться, наши парни будут погибать за Россию, а "достояние народное" те. "Газпром" за СМЕРТЬ И РАНЕНИЯ НАШИХ ПАРНЕЙ будет получать от Гей-Ро-пы деньги за ТРАНЗИТ ГАЗА. Как вам такой вариант? Вполне и даже очень возможный, просто вопрос возникает законный - "Газпром" это "достояние" чьего народа?