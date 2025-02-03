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Фицо: Словакия и ЕК ведут работу по организации поставок газа из Азербайджана

Фицо: Словакия и ЕК ведут работу по организации поставок газа из Азербайджана

Global Look Press/IMAGO/ALEX HALADA Словакия и Европейская комиссия (ЕК) ведут работу по организации поставок газа из Азербайджана, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook*.

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Комментарии
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АндрейБорков
А каким образом и по каким трубам газ из Азербайджана будет поставляться гейропейским геям в Гей-Ро-пу? Неужели через территорию РФ? Очень может быть и такое, &quot;достояние народное&quot; то есть &quot;Газпром&quot;, предоставит свои трубы и будет иметь плату за транзит газа, а Гей-Ро-па будет производить ОРУЖИЕ и поставлять его на УкРуину. СВО будет продолжаться, наши парни будут погибать за Россию, а &quot;достояние народное&quot; те. &quot;Газпром&quot; за СМЕРТЬ И РАНЕНИЯ НАШИХ ПАРНЕЙ будет получать от Гей-Ро-пы деньги за ТРАНЗИТ ГАЗА. Как вам такой вариант? Вполне и даже очень возможный, просто вопрос возникает законный - &quot;Газпром&quot; это &quot;достояние&quot; чьего народа?
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