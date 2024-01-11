Послу Молдавии вручили ноту протеста: главное за сутки

МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. МИД России вызвал посла Молдавии из-за недружественных действий Кишинева, финские власти решили не открывать границу с РФ, а в Швейцарии обсудят украинскую «формулу мира».
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