Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    ципсо  тебе  в  помощьИ все-таки готовя...
  • саша дмитренко
    несколько  напоминает  батьку(( каким он  был  до  недавнего  времениНу что же... союз...
  • Сергей Иванов
    Вы всё правильно пишете, только нас не слышат от слова"СОВСЕМ!"И все-таки готовя...

Бить по России под чужим флагом: Раскрыта схема ударов "Хаймарсами" по Крыму

Бить по России под чужим флагом: Раскрыта схема ударов "Хаймарсами" по Крыму

  Американские кураторы подсказали ВСУ интересный "лайфхак": бить по нашей земле с гражданских сухогрузов из нейтральных вод.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Щепанов
Давно пора уничтожить весь Одесский порт !!!!
Ответить
14 час.
Одиссей
вот мне тоже непонятно!!! Идет война?  ИДЕТ!! Порт нашего противника или какой-то нейтральный порто-франко? Да, это порт Околицы.!! Там идет перевалка грузов, на которых наш противник зарабатывает деньги для войны с нами? ИДЕТ таки!!! И из зернового соглашения мы давно вышли!!! Так почему ДО СИХ пор там целы портовые сооружения и туда свободно ходят и отстаиваются иностранные суда!!! Неужели непонятно, что они используются для военных поставок??? И почему во время войны порты Гамбурга, Киля, Бремена, Кенигсберга, Данцига были легитимными целями, а вот Одесса и Николаев - НЕТ?!?!?! Мелькает шальная мысль, что есть какая-то негласная договоренность кого-то с кем-то.
Ответить
10 час.
Александр Маркитанов
рабочий вариант
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх