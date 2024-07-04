Американские кураторы подсказали ВСУ интересный "лайфхак": бить по нашей земле с гражданских сухогрузов из нейтральных вод.
Бить по России под чужим флагом: Раскрыта схема ударов "Хаймарсами" по Крыму
Комментарии
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Олег Щепанов
Давно пора уничтожить весь Одесский порт !!!!
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14 час.
Одиссей
вот мне тоже непонятно!!! Идет война? ИДЕТ!! Порт нашего противника или какой-то нейтральный порто-франко? Да, это порт Околицы.!! Там идет перевалка грузов, на которых наш противник зарабатывает деньги для войны с нами? ИДЕТ таки!!! И из зернового соглашения мы давно вышли!!! Так почему ДО СИХ пор там целы портовые сооружения и туда свободно ходят и отстаиваются иностранные суда!!! Неужели непонятно, что они используются для военных поставок??? И почему во время войны порты Гамбурга, Киля, Бремена, Кенигсберга, Данцига были легитимными целями, а вот Одесса и Николаев - НЕТ?!?!?! Мелькает шальная мысль, что есть какая-то негласная договоренность кого-то с кем-то.
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10 час.
Александр Маркитанов
рабочий вариант
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10 час.
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