Бить по России под чужим флагом: Раскрыта схема ударов "Хаймарсами" по Крыму

Одиссей

вот мне тоже непонятно!!! Идет война? ИДЕТ!! Порт нашего противника или какой-то нейтральный порто-франко? Да, это порт Околицы.!! Там идет перевалка грузов, на которых наш противник зарабатывает деньги для войны с нами? ИДЕТ таки!!! И из зернового соглашения мы давно вышли!!! Так почему ДО СИХ пор там целы портовые сооружения и туда свободно ходят и отстаиваются иностранные суда!!! Неужели непонятно, что они используются для военных поставок??? И почему во время войны порты Гамбурга, Киля, Бремена, Кенигсберга, Данцига были легитимными целями, а вот Одесса и Николаев - НЕТ?!?!?! Мелькает шальная мысль, что есть какая-то негласная договоренность кого-то с кем-то.