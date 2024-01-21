«Немыслимо»: Буданов — о мобилизации на Украине

Киев не в состоянии продолжать боевые действия без масштабной мобилизации, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии