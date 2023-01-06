Два батальона 61-й бригады ВСУ уничтожены под Соледаром (ФОТО)

Два батальона 61-й бригады ВСУ уничтожены под Соледаром. Об этом со ссылкой на данные, полученные из открытых источников, сообщает Telegram-канал «Укропский фреш».
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