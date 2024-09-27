Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Новая Ядерная Доктрина России! Ну вот и всё... Граждане мазурики. Приплыли

Новая Ядерная Доктрина России! Ну вот и всё... Граждане мазурики. Приплыли

Время пустыпорожнего переливания закончилось. Истинно, сначала было слово.   Владимир Путин объявил изменениях в ядерной доктрине РФ:   ▪️За последний год специалисты провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил.

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Комментарии
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В
Василий
Интересно, а что там енералы разве не в курсе, что беспилотники вражеские летают к нам как к себе домой?
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3 час.
Владимир Витковский
Давно эти чмошники не получали мордой об стол, постоянно , в профилактических целях, это надо делать.
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3 час.
ВВ
Владимир Витковский
А что плохого при применении к врагу ковровых бомбардировок? Очень эффективное средство. А ВАМ жалко этих помойных уродов??????? Тогды Вы враг.
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3 час.

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