🎓 Кто поможет первокурснику освоиться в университете? Первые шаги в вузе — это новые правила, знакомства и много вопросов.
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🎓 Кто поможет первокурснику освоиться в университете? Первые шаги в вузе — это новые правила, знакомства и много вопросов.